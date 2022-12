Jan Tomaszewski o faworytach mundialu przed ćwierćfinałami! Oglądaj "Katar Express" na żywo

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Chorwacja, Brazylia, Holandia, Argentyna, Maroko, Portugalia, Anglia, Francja - te drużyny zostały na polu bitwy o Puchar Świata. Któraś z tych drużyn będzie cieszyła się z gigantycznego sukcesu, ale najpierw cztery z nich muszą odpaść w ćwierćfinałach. Już w piątek o 16:00 odbędzie się mecz Chorwacji z Brazylią. "Canarinhos" imponują formą podczas mundialu i są uważani za głównych faworytów do złotego medalu. Tym bardziej, że do gry po kontuzji wrócił Neymar, który błysnął już w 1/8 finału z Koreą Południową. Czy to właśnie Brazylijczycy będą triumfować w Katarze? Swoje zdanie w programie "Katar Express" przed ćwierćfinałami wyrazi Jan Tomaszewski. W studio "Super Expressu" w Warszawie pojawi się też Przemysław Ofiara, który ostatnie tygodnie spędził w roli mundialowego wysłannika na Bliskim Wschodzie. Poniżej obejrzysz specjalne wydanie "Katar Express", które rozpocznie się o 12:00:

