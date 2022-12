Jan Tomaszewski na gorąco po finałowym meczu! Były reprezentant Polski rozpływał się nad umiejętnościami Lionela Messiego

Messi zdobył mistrzostwo świata, ale błysnął nie tylko on. Szymon Marciniak chwalony ze wszystkim stron!

Mistrzostwa świata w Katarze się zakończyły. W meczu finałowym spotkały się dwie najlepsze ekipy całego turnieju, obrońcy tytułu z 2018 roku - Francja oraz wicemistrz świata z 2014 roku - Argentyna. Od pierwszych minut widać było przewagę "Albicelestes" nad podopiecznymi Didiera Deschampsa. W 23. minucie wyszli na prowadzenie po bezmyślnym faulu Ousmane'a Dembele, po chwili na listę strzelców wpisał się Lionel Messi pokonując Hugo Llorisa z rzutu karnego. Po chwili na tablicy widniał już wynik 2:0, drużyna Lionela Scaloniego świetnie wyprowadzili kontratak, piłka po podaniu Alexisa Mac Allistera trafiła do Angela Di Marii, a ten z dużą swobodą pokonał bramkarza Tottenhamu. Mecz finałowy nie zakończył się po 90. minutach, "Trójkolorowi" odrobili straty, a bohaterem został Kylian Mbappe, który najpierw w 80. minucie wykorzystał rzut karny, chwilę później zachował zimną krew w polu karnym i wykorzystał błyskotliwe podanie od Marcusa Thurama. W dogrywce Lionel Messi wziął sprawy w swoje ręce i w drugiej połowie dogrywki pokonał Llorisa, jednak Szymon Marciniak wskazał na rzut karny dla obrońców tytułu po zagraniu ręką jednego z piłkarzy "Albicelestes", a Kylian Mbappe w finale zanotował hat-tricka.

W karnych lepsi okazali się Argentyńczycy. Podopieczni Lionela Scaloniego nie pomylili się ani razu, a w szeregach "Trójkolorowych" pomylił się Aurelie Tchouameni oraz Kingsley Coman.

Po meczu finałowym nie mogło zabraknąć wypowiedzi Jana Tomaszewskiego na temat przebiegu sytuacji na murawie. - Moim zdaniem Argentyńczycy byli lepsi. Nie wiem co się stało z Francuzami, oczywiście oprócz Kyliana Mbappe. Może przez wiadomości, że byli przeziębieni, zawirusowani. Ewentualnie jeden dzień dużej odpoczynku też miał wpływ. Mogę powiedzieć jedną rzecz, najlepszym piłkarzem świata w przyszłym roku będzie Leo Messi. MVP tych mistrzostw również będzie Argentyńczyk. Dzisiaj to szczęście dopisało Argentynie i puchar pojechał do kraju, którego drużyna była lepsza - przekazał były reprezentant Polski.

