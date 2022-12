Kumpel szefa FIFA wywołał gigantyczny skandal. Obrzydliwe zachowanie. Teraz może spotkać go poważna kara

Feta po zdobyciu mistrzostwa świata to dla piłkarzy jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Nie ma bowiem cenniejszego trofeum od Pucharu Świata i trzymanie go w rękach to największy z możliwych zaszczytów. Dlatego też zgodnie z przepisami FIFA trofeum mogą trzymać nieliczni. W tym gronie są m.in. byli mistrzowie świata, czy głowy państw. Regulamin nie przewidział w tym zaszczytnym gronie... restauratorów, dlatego to, co zrobił "Salt Bae" spotkało się z ogromną krytyką.

Salt Bae ukarany za swoje zachowanie? Jest reakcja FIFA po skandalu

Niedługo po zwycięstwie prze Argentynę finału mistrzostw świata w sieci pojawiły się nagrania pokazujące, jak turecki restaurator trzyma Puchar Świata i wręcz żąda od piłkarzy, aby dali mu go choć na chwilę. Ponadto jedno z nagrań udokumentowało, jak Turek szarpie Leo Messiego, gdy ten jest jeszcze na specjalnym podeście dla zawodników. Fani i dziennikarze byli zniesmaczeni.

FIFA do tej pory jednak milczała. W sieci pojawiły się spekulacje, że to za sprawą tego, iż "Salt Bae" jest bliskim znajomym Gianniego Infantino, szefa federacji. Ale teraz FIFA ruszyła ze sprawą. - Puchar Świata może być dotykany i trzymane tylko przez bardzo wąskie grono osób, które obejmuje byłych zwycięzców mundialu i głowy państw. FIFA jest w trakcie ustalania, w jaki sposób osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do boiska po ceremonii zamknięcia na stadionie Lusail. Odpowiednie działania zostaną podjęte - napisano w oświadczeniu. Niewykluczone, że Turka spotka teraz poważna kara.

Salt Bae needs to be stopped pic.twitter.com/m6u9NIhs2X— Barstool Sports (@barstoolsports) December 20, 2022