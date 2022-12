Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

W poniedziałek (5 grudnia) oficjalnie zakończyła się przygoda Polski na mundialu w Katarze. Reprezentacja wróciła rządowym samolotem do kraju, ale na pokładzie zabrakło kilkunastu piłkarzy. Wśród nich byli m.in. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i Matty Cash. Mistrzostwa świata wciąż trwają, więc polscy zawodnicy mają teraz trochę wolnego, z czego chętnie korzystają. Tym bardziej, że przez ostatnie tygodnie byli z dala od najbliższych, a o trudach rozłąki mówiła m.in. Anna Lewandowska, która chce nacieszyć się wreszcie mężem. Ostatni z wymienionej trójki jako jedyny dalej jest kawalerem, ale nie przeszkodziło mu to w rajskich wakacjach. A te zapamięta prawdopodobnie do końca życia!

Ronaldinho nie mógł się powstrzymać po spotkaniu z Mattym Cashem

Cash w ostatnich dniach przyciąga największe gwiazdy piłki nożnej. Podczas mistrzostw świata rywalizował m.in. z Leo Messim i Kylianem Mbappe, a po meczach z Argentyną i Francją otrzymał ich koszulki. Wydawać by się mogło, że trudno o lepsze wspomnienia z pierwszego mundialu w karierze, ale obrońca Aston Villi już na początku wakacji spotkał prawdziwą legendę futbolu - Ronaldinho. Trudno zakładać, by to Brazylijczyk poprosił go o zdjęcie, jednak 25-latek na tyle przypadł do gustu byłej gwieździe m.in. FC Barcelona, że mistrz świata z 2002 r. podziękował mu za spotkanie w mediach społecznościowych!

- Bardzo dziękuję za serdeczność - napisał Ronaldinho pod wspólnym zdjęciem z Cashem. Reprezentant Polski również udostępnił zdjęcie z legendą, którą doskonale pamiętają wszyscy fani piłki nożnej interesujący się tą dyscypliną sportu co najmniej od początków XXI wieku. 42-letni Brazylijczyk jest jedną z największych gwiazd w historii piłki. Imponował niebywałą techniką i ogromnym luzem, był prawdziwym uosobieniem brazylijskiego "joga bonito", w czym przez długi czas nie przeszkadzał mu imprezowy tryb życia. W 2005 r. odebrał Złotą Piłkę, a w latach 2004-2005 był Piłkarzem Roku FIFA. Miał spektakularne wejście na szczyt i równie bolesny upadek, który doprowadził do cichego zakończenia kariery w 2018 r. Brazylia jest już w ćwierćfinale mundialu w Katarze i walczy o nawiązanie do sukcesu Ronaldinho i spółki z 2002 r., w czym wspierają ją piękne fanki:

Sonda Czy Ronaldinho jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii? Tak, jest niepodrabialny Nie, za szybko spadł ze szczytu Trudno powiedzieć

i Autor: Instagram/Ronaldinho Matty Cash i Ronaldinho

