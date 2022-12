Reprezentant Polski zapamięta mundial w Katarze na zawsze. Wrócił z wyjątkowym łupem, można mu pozazdrościć

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Już po losowaniu mistrzostw świata kibice reprezentacji Polski nie mogli doczekać się rywalizacji z Argentyną. Ostatecznie mecz z zespołem dowodzonym przez Leo Messiego okazał się wyjątkowo słodko-gorzki. Biało-Czerwoni zostali całkowicie zdominowani i przegrali 2:0, ale ta porażka pozwoliła im awansować do fazy pucharowej. Po raz pierwszy od 36 lat znaleźli się w 1/8 finału MŚ, choć starcie z Messim i spółką było bolesne. Równie bolesne jak późniejsze spotkanie z Francją, w którym błysnął Kylian Mbappe. Dwaj światowi gwiazdorzy przyćmili Roberta Lewandowskiego i pozostałych polskich piłkarzy, a jednym z niewielu, który będzie dobrze wspominał te pojedynki jest Matty Cash.

Matty Cash wrócił z Kataru z wyjątkowym łupem. Można mu pozazdrościć!

Obrońca Aston Villi nieco ponad rok temu otrzymał polski paszport i zadebiutował w narodowych barwach, a ma już na koncie cztery występy na mundialu. We wszystkich meczach w Katarze zagrał 90 minut i na własnej skórze odczuł kunszt Messiego oraz Mbappe. Zwłaszcza ten drugi uprzykrzał życie Cashowi, regularnie atakując jego stroną. 25-letni defensor przez długi czas dobrze radził sobie z gwiazdorem PSG, jednak ostatecznie Francuz strzelił dwa gole i zapewnił swojej drużynie awans do ćwierćfinału. Po ostatnim gwizdku docenił polskiego rywala, podobnie jak kilka dni wcześniej Messi.

Okazuje się, że to właśnie Cash okazał się szczęśliwcem, który wymienił się koszulką zarówno z argentyńskim, jak i francuskim gwiazdorem. Z pewnością wielu piłkarzy marzy o takiej pamiątce, ale to zawodnik wychowany w Anglii dwukrotnie dogadał się z przeciwnikiem. Wszystko trafiło do mediów społecznościowych i sprawiło, że można pozazdrościć. Taka pamiątka z Kataru będzie towarzyszyć bocznemu obrońcy już na zawsze! Polskę wspierały piękne WAGs, ale nie pomogło to w meczu z Francją:

Sonda Jak oceniasz występ reprezentacji Polski na mundialu w Katarze? Znakomicie Dobrze Przeciętnie Słabo Fatalnie

i Autor: Instagram/Matty Cash Matty Cash z koszulkami Messiego i Mbappe