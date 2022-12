Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 1986 r. przebrnęła przez fazę grupową mundialu, ale zatrzymała się po niej na pierwszym rywalu. Francuzi nie dali szans Biało-Czerwonym i wygrali z nimi 3:1. Ostatnim selekcjonerem, który poprowadził polskich piłkarzy do zwycięstwa z Trójkolorowymi był Antoni Piechniczek, a miało to miejsce podczas mistrzostw świata 1982. Tym razem podopieczni Czesława Michniewicza nie nawiązali do tego wyniku, a wyjście z grupy po 36 latach nie przekonało kibiców i ekspertów. Po odpadnięciu z MŚ w Katarze więcej mówi się o słabym stylu gry w meczach z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Pozycja trenera znacząco osłabła, tym bardziej że jego kontrakt wygasa wraz z końcem roku. W najbliższych dniach ma zapaść decyzja co do jego przyszłości, a wypowiedzi liderów reprezentacji po porażce z Francją nie są zbyt optymistyczne.

Antoni Piechniczek nie może tego zrozumieć. Wytknął zachowanie Lewandowskiego

Robert Lewandowski i Piotr Zieliński na gorąco przyznali, że preferują ofensywną grę, a tego nie można powiedzieć o występie Polski w fazie grupowej. Zwłaszcza słowa "Lewego" były naprawdę mocne, gdyż tyczyły się jego przyszłości w reprezentacji. Mówił o braku frajdy z defensywnej gry i wywołał natychmiastową burzę. Wybuchła żywiołowa dyskusja o przyszłości Michniewicza i grze jego drużyny. To nie podoba się Piechniczkowi, który zwrócił uwagę na zaskakujące zachowanie kapitana kadry.

- To nie może być tak, że jedna, czy druga opinia Lewandowskiego – najbardziej utytułowanego piłkarza naszej kadry – może decydować o tym, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji. To przecież kapitan tej kadry zwolnił swoimi ośmioma sekundami milczenia trenera Brzęczka. No kto broni Lewandowskiemu cieszyć się z gry dla reprezentacji? Lewandowski u Michniewicza jest wolnym elektronem. Może wszystko: grać tam, gdzie sobie zażyczy, strzelać rzuty karne. Każdy inny piłkarz po nietrafionej jedenastce oddałby honorowo piłkę koledze z zespołu. Co by było, gdyby Lewandowski nie strzelił z Francją drugiego karnego? Próbowałby trzeci raz? - powiedział wymownie legendarny trener w rozmowie z TVP Sport. Polscy piłkarze mieli piękne wsparcie w meczu z Francją:

