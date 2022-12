Leo Messi przeżył chwile grozy. Podczas mistrzowskiej fety było blisko tragedii, sceny niczym z horroru

Argentyńscy kibice czekali na takie święto 36 lat. Po raz ostatni cieszyli się z mistrzostwa świata w 1986 r., a ich bohaterem był wówczas Diego Armando Maradona. Wielkim następcą legendarnego piłkarza został Leo Messi, który w niedzielę ostatecznie dołączył do panteonu piłkarskich sław. Podczas prawdopodobnie ostatniego mundialu w karierze poprowadził "Albicelestes" do upragnionego triumfu i wreszcie mógł podnieść Puchar Świata, o który walczył przez kilkanaście lat. Argentyna pokonała ustępujących mistrzów z Francji po rzutach karnych, a Messi został najlepszym zawodnikiem całego turnieju. Strzelił na nim siedem goli i zanotował trzy asysty, rozgrywając najlepsze mistrzostwa w karierze. Cała Argentyna czekała na ten moment, a świętowanie w kraju panującego papieża nie ma końca. Tym bardziej, że bohaterowie z Kataru wrócili już do ojczyzny i dołączyli do kibiców na ulicach Buenos Aires.

Leo Messi przeżył chwile grozy. Sceny niczym z horroru na mistrzowskiej fecie Argentyny!

Było blisko, a wielkie argentyńskie święto skończyłoby się tragedią. Messi wraz z kolegami wylądował w Argentynie ok. godziny 2 w nocy lokalnego czasu, ale nie przeszkodziło to kibicom w celebracji sukcesu. Tysiące fanów towarzyszyło piłkarzom w drodze z lotniska do siedziby argentyńskiej federacji. Mistrzowie świata przemieszczali się odkrytym autokarem i dumnie świętowali katarski triumf, ale w pewnym momencie największe gwiazdy reprezentacji mogły spaść z pojazdu!

Leo Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul i Nicolas Otamendi usiedli na dachu autokaru, a nagle na ich wysokości znalazły się kable wiszące nad drogą! Cała piątka była o krok od zahaczenia tej przeszkody i w ostatniej chwili zdołała uchronić się przed niechcianym kontaktem. "Prawie straciliśmy 5 mistrzów świata" - skomentował jeden z przerażonych kibiców. Na szczęście jedyną stratą była... czapka Paredesa, która została strącona z jego głowy. Nie stało się nic poważniejszego i Argentyńczycy mogą dalej świętować największy sukces od 36 lat. Władze kraju ustanowiły dzień 20 grudnia świętem narodowym!

W Argentynie dochodzi 4 nad ranem, ale kto powiedział, że nie można organizować parady otwartym autobusem o tej porze? 🇦🇷 Podczas parady piłkarze prawie zlecieli z autobusu, ale w ostatniej chwili odgadnęli kable wiszące nad drogą 😳 pic.twitter.com/lxurjBtTCY— Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) December 20, 2022