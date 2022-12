Marciniak coraz bliżej wielkiego wyróżnienia! Grono kandydatów się zmniejszyło, szanse rosną

Według angielskiego „The Telegraph”, po tym jak do prowadzenia półfinału Argentyna – Chorwacja wyznaczono Włocha Daniele Orsato, w grze o finał mieli pozostać: Szymon Marciniak, Ismail Elfath z USA oraz Meksykanin Cesar Ramos. W poniedziałek w godzinach popołudniowych FIFA podjęła decyzję, że ten ostatni będzie arbitrem drugiego półfinału Francja - Maroko (środa, godz. 20.00). Jest raczej niemożliwe, żeby Ramos gwizdał kilka dni później w którymś z meczów o medale. Wydaje się, że w tej sytuacji na placu boju do sędziowania finału pozostali Marciniak i Elfath. Ten drugi nie będzie mógł być wyznaczony do prowadzenia finału, jeśli zagra w nim Maroko, gdyż urodził się właśnie w tym kraju, a jako 18- latek przeniósł do USA. Podobnie będzie, jeśli Maroko zagra o 3 miejsce, to również nie będzie mógł tego meczu prowadzić Elfath. Wobec tego logiczne wydaje się, że głównym kandydatem do sędziowania najważniejszego meczu turnieju pozostaje Marciniak. 41-letni arbiter z Płocka sędziował do tej pory dwa mecze. W fazie grupowej Francja – Dania, a w 1/8 finału Argentyna -Australia i w obu spisał się bez zarzutu. Biorąc to pod uwagę, Marciniak ma wielką szansę na poprowadzenie finału lub meczu o 3. miejsce. Trzeba jednak pamiętać, że w Katarze pozostało jeszcze kilku innych arbitrów, a FIFA już niejeden raz potrafiła zaskoczyć swoimi decyzjami.

Dante Stipica przed meczem Chorwacja - Argentyna. To pomaga jego rodakom osiągać sukces, wymienił kluczowe cechy

𝗣𝗜𝗟𝗡𝗘 🔴 𝗦𝘇𝘆𝗺𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗶𝗻𝗶𝗮𝗸 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗷𝗲 𝘄 𝗞𝗮𝘁𝗮𝗿𝘇𝗲 𝗱𝗼 𝗸𝗼𝗻́𝗰𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝘂 👀 Szansa na sędziowanie finału coraz bliżej❗️😍 Więcej informacji 👉 https://t.co/8PBFOHlIFW pic.twitter.com/iV2FkRUnpA— TVP SPORT (@sport_tvppl) December 11, 2022