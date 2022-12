Gorące zdjęcia!

Miss mundialu świeci ogromnym biustem przed meczem z Brazylią. Zaapelowała do piłkarzy w krótkiej spódniczce!

Ivana Knoll, znana także jako miss mundialu w Katarze, postanowiła pokazać swoje wdzięki tuż przed starciem ćwierćfinałowym swojej kadry przeciwko Brazylii. Chorwatka wystąpiła w wyjątkowo wyzywającym stroju nawiązującym do barw narodowych swojej ojczyzny, mając apel do piłkarzy drużyny wicemistrzów świata. To trzeba zobaczyć.