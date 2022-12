Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Po zakończeniu udziału reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze, atmosfera wokół kadry zaczęła robić się oraz gęstsza, a do mediów trafiały kolejne informacje o tym, że wewnątrz reprezentacji Polski ma dochodzić do kolejnych napięć. Część z nich miała być wywołała różnicą zdań w kontekście podziału pieniędzy obiecanych przed premiera Mateusza Morawieckiego, a jeszcze inne miały pojawić się w związku z rodzinami piłkarzy, które przybywały w Katarze, co ostatecznie skomentował Kamil Glik. Część zawodników wróciła z Kataru do Polski, jednak sporo piłkarzy postanowiło rozjechać się po świecie, co wywołało kolejną lawinę. Polski Związek Piłki Nożnej, ani prezes Cezary Kulesza nie zdecydowali się na wyjaśnienie tych spraw, co wytknął dziennikarz i komentator Tomasz Ćwiąkała w swoim vlogu.

Tomasz Ćwiąkała zwrócił się do Cezarego Kuleszy! Mocny apel do prezesa PZPN. Przypomniał kadencję Bońka

- Cały czas toczą się jakieś targi, dyskusje, domysły, spekulacje… Mam takie pytanie. Gdzie w tym wszystkim jest głos PZPN-u? Ja już nawet nie wiem, czy powinienem pytać o głos prezesa PZPN-u, bo Cezary Kulesza nie czuje się komfortowo przed kamerami, ok. Ale jeśli tak jest, to Panie prezesie… Dlaczego Pan sobie nie znajdzie kogoś, kto wyręczyłby Pana w tej kwestii? - dopytywał dziennikarz i komentator "Canal+" na swoim kanale YouTube odnosząc się do braku jakiegokolwiek komunikatu ze strony PZPN po powrocie z Kataru.

Mocne słowa do Cezarego Kuleszy! To prezesowi PZPN może się nie spodobać, dziennikarz przypomniał rządy Zbigniewa Bońka

To jednak nie wszystko, bo Tomasz Ćwiąkała postanowił przypomnieć, jak z podobnymi sytuacjami radził sobie poprzednim Cezarego Kuleszy, który stawiał czoła dziennikarzom i trudnym pytaniom bez względu na sytuację. - Nawet jeśli coś się nie działo, ale toczył się jakiś tam rytm tej reprezentacji i wypadałoby, żeby prezes federacji zabrał głos, to Zbigniew Boniek ten głos zabierał. Jeśli była afera, to Zbigniew Boniek stawał przed kamerą i ten głos zabierał. A tutaj cisza. - wspomniał komentator.

Sonda Czy Polscy piłkarze zasłużyli na premię z publicznych pieniędzy? Tak Nie

Polska kadra potrzebuje PILNYCH ZMIAN?

