Na jaw wyszły szczegóły przyszłości Czesława Michniewicza. Ważne ustalenia z PZPN, to może być przełom!

Czesław Michniewicz znalazł się po mistrzostwach świata w Katarze na celowniku mediów i kibiców. Wiele wskazywało na to, że selekcjoner pożegna się ze swoją pracą i już niebawem zostanie zastąpiony. Tymczasem, dziennikarze "sport.pl" dotarli do informacji mówiących o tym, że trener może cieszyć się pewnym poparciem w strukturach PZPN, co może przełożyć się na jego kontynuowanie pracy z reprezentacją.