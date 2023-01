Nie chce się wierzyć. Wykonano wyrok śmierci na sportowcu, miał zaledwie 21 lat!

Sytuacja w Iranie od dawna jest bardzo zła. Dali temu wyraz również piłkarze i kibice tego kraju podczas mundialu w Katarze, protestując w różnej formie. Okazuje się, że irański reżim jest coraz bardziej okrutny. Mohammad Mehdi Karami był mistrzem karate. Oskarżono go o rzekome zabicie członka sił militarnych Iranu. Wyrok na nim wykonano 5 grudnia ubiegłego roku, zaledwie w tydzień po rozpoczęciu procesu. Dopiero teraz wyszło to na jaw, a napisała o tym hiszpańska „Marca”. Według rodziny zabitego, 21-letni sportowiec był torturowany w irańskim więzieniu, odmówiono mu również prawa do adwokata. Podobny los spotkał trenera młodzieży Seyeda Mohammada Hoseiniego. Jemu postawiono podobne zarzuty i wyrok wykonano w tym samym dniu, co na młodym sportowcu.

Karami uprawiał karate od 11. roku życia. Zdobywał mistrzostwa Iranu i był w młodzieżowej reprezentacji kraju. Łamanie praw człowieka jest nagminne w Iranie. Niedawno piłkarz Amir Nasr Azadani został skazany na 26 lat więzienia za udział w protestach przeciwko władzy. To 27-letni piłkarz grający ostatnio w klubie Iranjavan FC. O działaniach tamtejszego reżimu, choć nie w tak okrutny sposób, przekonał się najsłynniejszy piłkarz tego kraju, Ali Daei. On także poparł protesty i rewolucję w Iranie. Skutkiem tego było niewypuszczenie z Iranu żony i córki piłkarza, które zamierzały dołączyć do niego w Dubaju na wspólne wakacje. Zatrzymano je w Teheranie bez podania żadnego powodu.