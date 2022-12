i Autor: AP PHOTO/MANU FERNANDEZ Daniele Orsato

MŚ Katar 2022

Nietypowe zdarzenie podczas meczu Argentyna – Chorwacja. Ten szczegół mógł umknąć każdemu kibicowi

Rafał Kowalkowski 14:06

Argentyna pewnie pokonała Chorwację 3:0, dzięki czemu wywalczyła awans do wielkiego finału rozgrywanych w Katarze mistrzostw świata. Choć wyższość „Albicelestes” nie podlegała dyskusji to trudno powiedzieć jak potoczyłby się ten mecz, gdyby nie rzut karny podyktowany przy stanie 0:0. Jak się okazuje, sędziujący to spotkanie Daniele Orsato wyciągnął wtedy z kieszeni… czerwony kartonik! Ta sytuacja mogła umknąć niemal wszystkim kibicom oglądającym to spotkanie, ale pomeczowy protokół nie pozostawia wątpliwości.