Otoczył opieką rodzinę i wraca na mundial. Okradziony Raheem Sterling może zagrać przeciwko Francji

W sobotę miało miejsce włamanie do jego domu w Oxschott pod Londynem. Pierwotne doniesienia mówiły, że stało się to przy nieobecności jego partnerki i trojki dzieci. Teraz wersja się zmieniła: podobno rodzina była na miejscu podczas włamania. Ale nie doszło do jakiegokolwiek aktu przemocy. A straty materialne, w tym zegarki i biżuteria, miały osiągnąć około 300 tysięcy funtów.

Skrzydłowy Chelsea Londyn poleciał w niedzielę do Wielkiej Brytanii, by wspierać wstrząśnietą rodzinę. Selekcjoner Gareth Southgate zapewnił go, że ma do dyspozycji tyle czasu, ile będzie potrzebował. On zaś zadeklarował, że wyjedzie na tak długo, by mieć pewność, że rodzina jest bezpieczna.

Po tym wydarzeniu liczni piłkarze reprezentacji Anglii zapewnili całodobową ochronę swoim domostwom, z użyciem ochroniarzy oraz psów.

W czwartek Sterling miał okazję, by z bliskimi uczcić 28. urodziny. W piątek ma już wracać do Kataru, na miejsce zgrupowania w miejscowości Al-Wakra na południe od Dohy.

Według Sky News policja hrabstwa Surrey zatrzymała w środę dwie osoby, które podejrzane są o popełnienie niedawno włamania w tamtych okolicach. Być może oba przypadki łączą się z tymi samymi sprawcami. Podobno też odzyskano część skradzionych przedmiotów.

Raheem Sterling zagrał wcześniej w dwóch meczach grupowych reprezentacji w mundialu 2022 zdobywając gola w starciu z Iranem (6:2).