Próba gwałtu czy próba wyłudzenia? Achraf Hakimi obwiniony o napaść. Marokański piłkarz zaprzecza

Co za piękność!

Molestował kobiety, rządził jak satrapa. Prezes francuskiego futbolu zmuszony został do dymisji

Do wydarzenia miało dojść w sobotę 25 lutego w jego mieszkaniu w Boulogne-Billancourt pod Paryżem. Według dziennika „Le Parisien” marokański piłkarz, także 24-letni, od kilku miesięcy pozostaje w separacji z żoną, z którą ma dwójkę dzieci. Mieszka teraz samotnie. Do nawiązania znajomości z domniemaną ofiarą miało dojść na początku stycznia, przez internetowy portal społecznościowy.

W minioną sobotę kobieta, której nazwisko pozostaje anonimowe, przyjechała do Hakimiego zamówioną przez niego taksówką na aplikację. Nie wiadomo, czego każde z nich spodziewało się po tym spotkaniu. Jej pobyt trwał ponad godzinę. Nazajutrz złożyła zeznanie na policji zaznaczając, że nie chce złożyć skargi przeciw Hakimiemu, ale złożyc doniesienie o zdarzeniu.

Według źródeł zbliżonych do śledztwa, na które powołuje się „Le Parisien”, sprawy wymknęły się spod kontroli. Piłkarz rzekomo całował ją w usta, a przez ubranie – także w piersi pomimo jej protestów oraz próbował dokonać penetracji palcem. Udało jej się uwolnić odpychając go nogą. Uwolniona, miała wysłać SMS-a do przyjaciółki, który przyjechał po nią.

Fanny Colin, adwokatka lewego obrońcy PSG oświadczyła, że jej klient stanowczo zaprzecza obwinieniom o gwałt i dodała, że „osoba składająca doniesienie odmówiła złożenia skargi, odmówiła poddania się wnikliwym badaniom lekarskim lub psychologicznym oraz konfrontacji z Achrafem Hakimi, chociaż oskarżenie opiera się wyłącznie na jej słowach ”. Jej zdaniem Hakimi w tej sprawie stał obiektem próby wyłudzenia.

Prokuratura w Nanterre z urzędu postawiła zarzuty Marokańczykowi i zarządziła zatrzymanie go. Natomiast prawniczka domniemanej ofiary, mec. Rachel-Flore Pardo powiedziała, że jej klientka postanowiła zeznawać wyłącznie przed organami sprawiedliwości oraz że nie czuje się jeszcze gotowa na konfrontację z napastnikiem.