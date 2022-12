Samuel Eto'o wpadł w szał, wściekły kopnął kibica. Teraz przeprasza. „Zareagowałem w sposób niezgodny z moją osobowością”

To będzie starcie gigantów: Mbappe kontra Messi. Francuski trener o roli gwiazd w finale

Bartosz Bereszyński trafi do Napoli? Legenda włoskiego futbolu o transferze Polaka [ROZMOWA SE]

To ma być jego finał. Słynny Argentyńczyk nie ma wątpliwości, kto będzie bohaterem

Przypomnijmy, że do sieci trafiło szokujące nagranie, na którym Eto'o po meczu 1/8 finału Brazylia – Korea Płd. (4:1) pod Stadionem 974 w Dosze wdał się najpierw w słowną przepychankę, a później czynnie zaatakował osobę nagrywającą go kamerą. Kiedy mężczyzna schylił się po sprzęt, który upadł na chodnik, Eto’o, przez cały czas odciągany przez osoby ze swojego otoczenia, silnie go kopnął. Zaatakowany mężczyzna upadł, a napastnik ostatecznie odszedł, odprowadzany przez znajomych.

Samuel Eto'o stracił nerwy. Wpadł w szał, zaatakował człowieka, wszystko nagrały kamery

Samuel Eto’o przeprasza za wybuch szału

Samuel Eto’o opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. „Chciałbym przeprosić za to, że straciłem panowanie nad sobą i zareagowałem w sposób, który nie oddaje mojej osobowości” – napisał były piłkarz, a dzisiaj wysoki piłkarski działacz, od grudnia 2021 r. szef federacji piłkarskiej Kamerunu. „Przepraszam opinię publiczną za ten niefortunny incydent” – dodał Kameruńczyk, który w swoich przeprosinach zamieścił także kilka uwag na temat zachowania algierskich kibiców. Jego zdaniem spięcie sprowokował właśnie kibic z tego kraju.

Portugalia zmiotła Szwajcarię w 1/8 finału mundialu! Goncalo Ramos absolutnym bohaterem swojej drużyny

Algierscy fani ostro protestowali, kiedy w marcu Kamerun wyeliminował Algierię z walki o mundial, strzelając decydującego gola w 124. minucie kluczowego meczu barażowego. Algieria składała protesty do FIFA, żądając powtórki i uważając, że sędzia prowadził mecz tendencyjnie. Światowa federacja odrzuciła wnioski Algierii i podtrzymała wynik oznaczający, że w mundialu 2022 zagra Kamerun.

Eto’o apeluje: Zróbcie coś zanim dojdzie do tragedii

„Będę się nadal opierał nieustannej prowokacji i codziennemu nękaniu przez niektórych algierskich kibiców” – dodał Eto'o w swoim oświadczeniu. „Od meczu Kamerun – Algieria stałem się celem obelg i zarzutów o oszustwo niepopartych dowodami. Podczas tego mundialu kibice z Kamerunu byli nękani i dręczeni przez Algierczyków w związku z tą samą sprawą” – wyjaśnił Eto’o i dodał:

Zbigniew Boniek grzmi o polskim piekiełku. Uderza mocno w kadrę: Zabrakło klasy!

„Porażka Algierii była przykra, ale jak najbardziej zgodna z zasadami i etyką naszego sportu. Wszystkie wnioski złożone przez Algierską Federację Piłki Nożnej do właściwych organów zostały odrzucone. Dlatego wzywam władze Algierii i federację do wzięcia odpowiedzialności za położenie kresu temu niezdrowemu klimatowi, zanim dojdzie do poważniejszej tragedii” – podkreślił Eto’o.