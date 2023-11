Skandaliczne sceny przed meczem reprezentacji! Doszło do potwornych zamieszek, policja musiała użyć siły

Ta historia skruszy największego twardziela! Łzy same cisną się do oczu, obrazki obiegły cały świat

Południowoamerykańscy kibice od zawsze są znani ze swojego temperamentu, a rywalizacja Brazylii z Argentyną sięga dawnych lat. Powinna jednak zostać na boisku, na co czekały miliony ludzi na całym świecie. Niestety, wielki hit światowej piłki odbył się w cieniu skandalu. Już przed pierwszym gwizdkiem na trybunach doszło do zamieszek, przez co spotkanie zostało opóźnione o 30 minut. W stronę kibiców udali się sami piłkarze, którzy starali się okiełznać swoich sympatyków. Nie udało się. Wobec tego Leo Messi zachęcał kolegów do zejścia z boiska i tak też się stało. Argentyńczycy zeszli do szatni i przez chwilę rozpoczęcie hitowego meczu stanęło pod wielkim znakiem zapytania.

Wielkie zamieszki przed meczem Brazylia - Argentyna

W tym czasie na trybunach miały miejsce dantejskie sceny. Policja starała się radzić z niesfornymi kibicami, ale w tym celu musiała użyć siły. W ruch poszły m.in. pałki. Niektórzy musieli opuścić Maracanę ranni, ale na szczęście udało się opanować sytuację na tyle, by z opóźnieniem rozpocząć mecz. Ten również stał pod znakiem agresji i brutalności. Już od pierwszych minut zdecydowanie więcej było fauli niż składnych akcji, a sędzia musiał temperować piłkarzy żółtymi kartkami. Z wielkiego hitu wyszedł raczej kit.

Ostatecznie to Argentyna wygrała 1:0 po golu Nicolasa Otamendiego w 63. minucie. Doświadczony obrońca wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i zapewnił mistrzom świata prestiżowe zwycięstwo. Dla Brazylii była to kolejna, trzecia z rzędu, porażka w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Canarinhos zdecydowanie rozczarowują i w dotychczasowych sześciu meczach zdobyli zaledwie 7 punktów. Z kolei Argentyna gra jak przystało na zwycięzcę mundialu. Z 15 punktami pewnie zmierza po awans.