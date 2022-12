Świat śmieje się z Polski. Wymowne "wyróżnienie" dla drużyny Michniewicza, to zestawienie mówi wszystko

Argentyński bramkarz zhańbił nagrodę tuż po jej otrzymaniu! Ciarki żenady, jego rodzina będzie się za to wstydzić latami

Chyba mało kto spodziewał się przed turniejem, że awans z grupy nie powstrzyma krytyki w stronę reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni osiągnęli tak dobry wynik na mundialu po raz pierwszy od 1986 roku, jednak ich gra pozostawiała wiele do życzenia. Po odpadnięciu z MŚ wybuchła burza, która prawdopodobnie zakończy się rozstaniem z Czesławem Michniewiczem. Selekcjoner, który spełnił wszystkie cele - awans na mundial, utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów oraz wyjście z grupy w Katarze - stał się obiektem powszechnej krytyki. Echa "afery premiowej" nie milkną do dziś, a Cezary Kulesza miał już podjąć decyzję, którą ogłosi przed świętami Bożego Narodzenia. Mówi się, że dni Michniewicza są już policzone, do czego przyczynił się także słaby styl gry na mundialu.

Świat śmieje się z Polski. Wymowne "wyróżnienie" dla drużyny Michniewicza

Biało-Czerwoni mieli urlopy już od 5 grudnia, kiedy część z nich wróciła do Polski, a część udała się na wakacje. Od tamtej pory toczyły się najważniejsze rozstrzygnięcia w Katarze, ale w naszym kraju wybuchła gorąca dyskusja wokół kadry. Po ostatnim meczu mundialu nadszedł czas podsumowań, w którym nie zabrakło też wątku polskiej reprezentacji. Świat nie zapomniał o defensywnej grze drużyny Michniewicza i dobitnie ją podsumował. Dziennikarze "The Athletic" postanowili sklasyfikować wszystkie 64 mecze zakończonych MŚ, a "zaszczytne" ostatnie miejsce przypadło właśnie Polsce.

Za najgorsze spotkanie czempionatu na Bliskim Wschodzie uznano starcie Polski z Meksykiem (0:0). "Pomijając rzut karny Roberta Lewandowskiego, ten mecz nie miał wiele do zaoferowania. Pomijając Hirvinga Lozano, nie oglądałbym tego, nawet gdybyś mi zapłacił. Meksyk starał się, ale to wszystko. A gdzie było posiadanie piłki przez Polaków? Zostawili w Warszawie" - ironizowano w podsumowaniu tej decyzji. Nieco lepiej wypadły pozostałe mecze Biało-Czerwonych. Na 24. miejscu sklasyfikowano spotkanie z Arabią Saudyjską (2:0), na 27. z Francją (1:3), a na 35. z Argentyną (0:2). Poniżej znajdziesz zestawienie 10 najgorszych oraz najlepszych meczów MŚ w Katarze zdaniem "The Athletic":

Najgorsze 10 spotkań mundialu w Katarze:

Polska - Meksyk (0:0) Szwajcaria - Kamerun (1:0) Holandia - Katar (2:0) Holandia - Senegal (2:0) Ekwador - Katar (2:0) Kostaryka - Japonia (1:0) Brazylia - Kamerun (0:1) Maroko - Chorwacja (0:0) Walia - Anglia (0:3) Argentyna - Meksyk (2:0)

Najlepsze 10 meczów MŚ 2022:

Argentyna - Francja (3:3, 4-2 k.) Hiszpania - Niemcy (1:1) Anglia - Francja (1:2) Argentyna - Arabia Saudyjska (1:2) Niemcy - Japonia (1:2) Argentyna - Holandia (2:2, 4-3 k.) Francja - Maroko (2:0) Maroko - Portugalia (1:0) Ghana - Korea Południowa (3:2) Niemcy - Kostaryka (4:2)

