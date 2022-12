i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

wojtek wciąż górą

Szczęsny już dawno nie gra na mundialu, a dalej nie mogą go pokonać! Nie do wiary, co wyprawiał w Katarze. Obłędne liczby

Waldemar Kowalski 17:41 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Reprezentacja Polski zagrała na mistrzostwach świata w Katarze cztery spotkania, podczas których o Wojciechu Szczęsnym mówił niemalże cały świat. Wszystko przez to, co golkiper Biało-czerwonych wyprawiał w bramce. Okazuje się, że pomimo tego, że Polska już dawno odpadłą z turnieju, Szczęsny wciąż prowadzi w rankingu bramkarzy, którzy obronili w Katarze najwięcej strzałów.