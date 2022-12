Szymon Marciniak może liczyć na wielkie pieniądze. Tyle sędziowie mają zarabiać na mundialu, kwoty robią wrażenie

Na mistrzostwa świata pojechało 36 arbitrów głównych z całego świata. Wśród nich znalazł się Szymon Marciniak wraz z ekipą i od razu mówiono, że Polak może prowadzić najważniejsze mecze na mundialu. Dotychczas został wyznaczony na spotkania Francja - Dania w fazie grupowej oraz Argentyna - Australia w 1/8 finału. I wciąż znajduje się wśród sędziów, którzy zostali w Katarze i najprawdopodobniej wystąpi w jeszcze jednym spotkaniu.

Szymom Marciniak - zarobki na mundialu

FIFA niebawem ma ogłosić, kto poprowadzi rywalizację o trzecie miejsce i wielki finał. Marciniak jest jednym z kandydatów do poprowadzenia najważniejszego spotkania na mundialu, co byłoby wyczynem historycznym. W dodatku polski sędzia może liczyć na sowitą wypłatę z FIFA. Federacja co prawda nie podaje oficjalnie, ile zarabiają sędziowie na mistrzostwach świata, ale jak podaje hiszpański "AS", nie są to kwoty małe.

Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego informują, że za sam udział na mundialu arbiter główny dostaje 70 tys. dolarów, czyli blisko 310 tysięcy zł. Co więcej, za każdy mecz w fazie grupowej otrzymuje dodatkowy bonus w postaci 3 tys. dolarów, a za spotkanie w fazie pucharowej do 9 tys. w amerykańskiej walucie.

