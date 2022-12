i Autor: Cyfra Sport Szymon Marciniak

Do końca w Katarze

Szymon Marciniak zostanie w Katarze do końca MŚ. Kiedy decyzje o sędziach półfinałów?

MSK 14:51

Reprezentacja Polski zakończyła mundial na etapie 1/8 finału, ale to nie oznacza, że Polaków w Katarze już nie ma. Nasz świetny zespół sędziowski z Szymonem Marciniakiem na czele pozostanie w Katarze do końca imprezy. Wielu innych arbitrów już opuściło Doha. To może oznaczać, że przed Marciniakiem jeszcze jeden wielki mecz w tym mundialu.