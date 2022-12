Jest decyzja, czy Dariusz Szpakowski skomentuje finał mistrzostw świata. TVP ujawniło komentatorów do końca mundialu

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

TVP Sport podało w niedzielę obsadę komentatorską już do końca mundialu. I tak półfinałowe starcia skomentują Jacek Laskowski oraz Mateusz Borek - ten pierwszy do spółki z Robertem Podolińskim został wyznaczony do meczu Argentyny z Chorwacją, z kolei ten drugi w parze z Januszem Michallikiem do rywalizacji Francji z Maroko. Mecze o medale przypadły z kolei dwóm innym dziennikarzom. Spotkanie o 3. miejsce przypadło duetowi Maciej Iwański oraz Marcin Żewłakow, a wielki finał Dariuszowi Szpakowskiemu oraz Sebastianowi Mili.

Dariusz Szpakowski skomentuje finał mundialu w Katarze

Dla Szpakowskiego mundial w Katarze jest dwunastym i zarazem ostatnim w karierze. Wielu kibiców liczyło po cichu, że TVP Sport uhonoruje swoją legendę właśnie meczem o finał tak też się stało. - Myślę, że to jest czas i pora, żeby weszło młode pokolenie, które jest zdolne i utalentowane, dające nam wiarę i entuzjazm - powiedział Szpakowski przed mundialem w Katarze, który w 1978 i 1982 roku pojechał na MŚ jako dziennikarz radiowy, a od 1986 roku nieprzerwanie komentuje mecze w TVP. - W 1978 roku razem z ekipą radiowo-telewizyjną wyjechałem na moje pierwsze finały MŚ. Zrobiono nam pamiątkowe zdjęcie. Z tych, którzy tam byli, zostałem tylko ja. Bohdan Tomaszewski, Bogdan Tuszyński, Jan Ciszewski, Andrzej Zydorowicz, Marek Madej... To były inne czasy. Minęły 44 lata, a najważniejsze sportowe wydarzenia wciąż są w Telewizji Polskiej. Neymar, Cristiano Ronaldo czy Messi nie deklarują, że to ich ostatnie MŚ. Natomiast ja mogę to powiedzieć: to jest mój ostatni mundial - dodał.

Nagroda dla Dariusza Szpakowskiego

Szpakowski w trakcie trwania mundialu w Katarze został uhonorowany przez Światowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AIPS) miniaturką Pucharu Świata. AIPS nagradza w ten sposób dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów elektronicznych oraz fotoreporterów, którzy przekazywali relacje z ośmiu i więcej piłkarskich mistrzostw świata. Statuetki wręczał w towarzystwie prezydenta AIPS Włocha Gianniego Merlo były brazylijski piłkarz 46-letni Ronaldo Luis Nazario de Lima, najmłodszy w historii laureat nagrody roku FIFA dla najlepszego zawodnika świata i Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika grającego w Europie.

Sonda Czy Dariusz Szpakowski to najlepszy komentator w historii polskiej telewizji? Tak Nie Trudno powiedzieć

Takim składem wyjdziemy na finały mundialu w Katarze❗️𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐧𝐚 𝐞𝐤𝐢𝐩𝐚 🎙⚽️𝐖𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐣𝐢 👉 https://t.co/cXAzg6c6D5 pic.twitter.com/FsLrLmpCE9— TVP SPORT (@sport_tvppl) December 11, 2022