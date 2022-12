Wrócili

Tak polscy piłkarze wrócili do kraju. Michniewicz i Glik tylko przemknęli...

Do Polski powróciło tylko 14 piłkarzy, reszta rozleciała się we wszystkie strony świata. Ci, którzy wylądowali w Polsce, wiedzieli, że tutaj już zdążyła wybuchnąć „afera premiowa”. Nie było więc trudnych rozmów z dziennikarzami ani tym bardziej zdjęć z kibicami. Tak to wyglądało na zdjęciach.