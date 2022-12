Tak Shakira zareagowała na sukces Maroka! Była ukochana Pique nawiązała do wielkiego hitu, zna go każdy kibic!

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Shakira zaskoczyła fanów piłki nożnej na całym świecie. Kolumbijska piosenkarka, a także była partnerka legendarnego obrońcy Barcelony, Gerarda Pique, wstawiła na swoich mediach społecznościowych krótką wiadomość po tym, jak "Lwy Atlasu" awansowały do półfinału mistrzostw świata. Gwiazda nie mogła ukryć radości, to też nawiązała do swojego wielkiego hitu sprzed lat. Tę piosenkę zna obowiązkowo każdy kibic!

Shakira dumna z Marokańczyków. Zamieściła krótką wiadomość

Cały piłkarski świat nie mógł ukryć podziwu dla Marokańczyków, którzy ograli Portugalię i awansowali do półfinału mistrzostw świata, a swoją opinią postanowiła podzielić się także Shakira, która od lat definiuje się jako wielka fanka dyscypliny. Przed laty mówiła, że Real Madryt jest jej ulubionym klubem, jednak związała się z Gerardem Pique, który występował w Barcelonie. W 2010 roku kolumbijska gwiazda zasłynęła piosenką "Waka Waka (It's Time For Africa"), która stała się hitem mistrzostw świata w RPA. I to właśnie do tytułu tej pieśni gwiazda nawiązała, komentując sensacyjny awans Marokańczyków.

- To czas dla Afryki! - napisała Shakira, zamieszczając obok marokańską flagę.

