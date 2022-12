Te liczby z meczów Polaków przerażają. Jesteśmy królami lagi, jedna statystyka nie pozostawia złudzeń

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Najwięcej podań w ciągu tych czterech meczów mundialu wykonał Jakub Kiwior. Stoper Spezii posyłał piłkę do kolegi z drużyny 198 razy (Robert Lewandowski podawał piłkę 87 razy). W sumie reprezentacja Polski wykonała 1644:

- 340 z Meksykiem

- 477 z Francją

- 325 z Argentyną

- 316 z Arabią Saudyjską

Aż 253 prób zagrania długim podaniem. Na to składa się około 50 prób dośrodkowań. Popularne już lagi, to oczywiście kwestia Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz Juventusu bardzo często wznawiał grę od bramki z piątego metra długim podaniem i to jest właśnie – jak mawia Szczęsny – laga precyzyjna. Tego zagrania użył aż 123 razy.

– Narzekaliście na "lagę", to dałem jedno dobre podanie. Moje "lagi" są zawsze precyzyjne – mówił przed kamerami TVP Wojciech Szczęsny po meczu z Arabią Saudyjską. Wtedy „Szczena” podał w narożnik linii bocznej z linią środkową boiska, skąd dobrym podaniem przedłużającym akcję popisał się Matty Cash. Kiedyś na kanale Foot Truck Szczęsny przyznał, że bardzo często stosował to podanie, gdy był piłkarzem Arsenalu, a prawym obrońcą Bacary Sagna.

