To on ma podnieść drużynę po Czesławie Michniewiczu. Zaskakujący wybór właścicieli saudyjskiego klubu

Przypomnijmy, że kadencja Michniewicza trwała krótko, bo niespełna 4 miesiące. Po serii czterech porażek z rzędu były selekcjoner reprezentacji Polski został zwolniony z Abhy tydzień temu. W ostatnim meczu w miniony weekend, drużynę poprowadził tymczasowo George Timish. Jego debiut był całkiem udany, gdyż zespół zremisował 2:2 na wyjeździe z Al-Nassr w którym występuje Cristiano Ronaldo. Przygoda Timisha w roli trenera była krótka, bo właściciele Abha Club ogłosili nazwisko nowego trenera. Został nim Tunezyjczyk Yousef Al-Mannai. Posiada on również obywatelstwo francuskie, ale pracę trenerską wykonywał na Półwyspie Arabskim.

W sezonie 2019/20 prowadzone przez niego Al-Qadsiah awansowało do Saudi Pro League, ale po jednym sezonie zostało zdegradowane. Również inny klub tego szkoleniowca, a mianowicie Al-Adalah zaliczył spadek z ligi, było to w sezonie 2022/23. Najpierw drużynę prowadził właśnie Youssef Manai, a po nim Słowak Martin Sevela znany z Zagłębia Lubin, ale Al- Adalah spadło z ligi. Obecnie Manai przejmuje Abhę, gdy drużyna zajmuje 15. miejsce z dorobkiem 7 pkt w dziewięciu meczach. Piłkarzem Abhy jest Grzegorz Krychowiak związany z klubem kontraktem do czerwca 2024 roku.

