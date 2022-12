Trener Roberta Lewandowskiego wskazał finalistów! Nie ma wątpliwości, kto wystąpi w najważniejszym spotkaniu mundialu

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Mistrzostwa świata w Katarze są bardzo emocjonującym turniejem, a także zdarza się w nim wiele niespodziewanych sytuacji, jak na przykład porażka Argentyny z Arabią Saudyjską. Reprezentacja Polski może zaliczyć mundial do udanych, ponieważ pierwszy raz od 36 lat awansowali do 1/8 finału. Podopieczni Czesława Michniewicza po remisie z Meksykiem, zwycięstwie nad drużyną Herve Renarda oraz porażce z "Albicelestes" uplasowali się na drugiej pozycji, przez co mogli cieszyć się z gry w kolejnej rundzie. "Biało-Czerwoni" co prawda okazali się gorsi od aktualnych mistrzów świata, po trafieniach Kyliana Mbappe oraz Oliviera Giroud. Honorową bramkę zaliczył z rzutu karnego Robert Lewandowski.

Xavi jest tego pewny! Te dwie ekipy zmierzą się w finale turnieju

Szkoleniowiec Barcelony podczas krótkiego wywiadu z TikTokerem Adrim Conreras wytypował kto znajdzie się w finale turnieju w Katarze. - Brazylia kontra Hiszpania - powiedział jasno trener. Obie drużyny mają już na swoim koncie zwycięstwo na mundialu. W ostatnim czasie "La Furia Roja" była mistrzem świata po finale z Holandią w 2010 roku, wówczas w dogrywce na 1:0 strzelił wieloletni kolega Xaviego z klubu - Andreas Iniesta. Natomiast "Canarinhos" najlepsi na świecie byli po spotkaniu finałowym w Korei i Japonii w 2002 roku. Obie bramki dla Brazylii zdobył Luis Nazario De Lima Ronaldo.

Brazylia w spotkaniu 1/8 finału podejmuje Koreę Południową, a Hiszpania w walce o ćwierćfinał zmierzy się z niespodzianką turnieju - Marokiem.

Sonda Czy Brazylia wygra mistrzostwa świata w Katarze? Tak, są faworytami Nie, są lepsze drużyny Nie wiem