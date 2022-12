Wielka kłótnia w szatni w przerwie meczu Polska - Francja! Piłkarze ostro się starli ze sobą

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Polacy nawet mogli wyjść na prowadzenie w tym spotkaniu, ale doskonałą okazję zaprzepaścił Piotr Zieliński, który z bliskiej odległości uderzył prosto w Hugo Llorisa. Po gwizdku na przerwę cieszyli się jednak Francuzi, którzy w 44. min objęli prowadzenie 1:0 za sprawą gola Oliviera Giroud. Tej radości jednak nie było zbyt wiele, bo „Biało-Czerwoni” napsuli im sporo krwi.

Dziennikarze „L’Equipe” relacjonują, że w przerwie spotkania było bardzo nerwowo we francuskiej szatni. Sporego niezadowolenia z pierwszych 45 minut nie krył selekcjoner Didier Deschamps. Najwięcej uwag miał do Antoine’a Geirzmanna, który ponoć nie wykonywał zadań defensywnych. Piłkarz Atletico miał asekurować prawą stronę i pomagać w obronie Julesowi Kounde. Wkurzał się również Raphael Varane, który mobilizował kolegów do lepszej gry.

Napiętą atmosferę w przerwie meczu reprezentacja Francji przekuła w dwa kolejne gole Kyliana Mbappe. Geniusz i spryt napastnika PSG przesądził o pewnej wygranej z Polską (3:1). Przed obrońcami tytułu ćwierćfinał z Anglią. „Trójkolorowi” zagrają z wicemistrzami Europy na Al Bayt Stadium w sobotę o godz. 20.00.

