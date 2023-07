i Autor: Cyfrasport Leo Messi

Wstrząsające wyznanie Leo Messiego! Mówi o bólu i cierpieniu, aż ciarki przechodzą po tych słowach. Absolutna szczerość

Kiedy reprezentacja Argentyny zwyciężyła podczas ostatnich mistrzostw świata, które odbyły się w Katarze, z serca Leo Messiego spadł duży kamień. Gwiazdor kadry "Albicelestes" nie ukrywa, jak ważne jest dla niego to trofeum, co potwierdził także w swoim ostatnim wywiadzie dla argentyńskiej telewizji "TV Publica" zdradzając przy okazji, co przechodził zanim sięgnął po mistrzostwo świata.