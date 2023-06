Erling Haaland nie miał sobie równych. Kolejna nagroda dla gwiazdy Manchesteru City

Czerwone Diabły przypieczętują awans do Ligi Mistrzów? Chelsea będzie chciała pokrzyżować im szyki

Gwiazdor Manchesteru City strzelił w lidze angielskiej 36 goli w 35 występach. Taki dorobek zapewnił mu 72 punkty i zapewnił pierwsze miejsce w zestawieniu najlepszych snajperów w Europie. Uzyskał w sumie 72 punkty. Sezon dla Norwega jest wyśmienity. Został mistrzem Anglii, zdobył Puchar Anglii, został wybrany piłkarzem sezonu i najlepszym młodym graczem. Jest najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów. Czy w Stambule wzniesie puchar za wygranie tych prestiżowych rozgrywek?

Drugi klasyfikacji "Złoty But" jest Anglik Harry Kane z Tottenhamu, zdobył 30 bramek, co po przeliczeniu dało 60 punktów. Podium zamyka as PSG - Kylian Mbappe. Francuz zanotował 29 trafień (58 punktów). Czwarte miejsce zajął Alexander Lacazette z Olympique Lyon (27 goli, 54 punkty), a na piątej pozycji został sklasyfikowany Victor Osimhen. Nigeryjczyk poprowadził Napoli po mistrzostwo Włoch, a sam wywalczył koronę króla strzelców Serie A z 26 bramkami. Robert Lewandowski z 23 golami dla Barcelony zajął siódme miejsce.

𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗷𝗮❗️𝗘𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗻𝗮𝗷𝗹𝗲𝗽𝘀𝘇𝘆𝗺 𝘀𝗻𝗮𝗷𝗽𝗲𝗿𝗲𝗺 𝘄 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗶𝗲 ⚽️🇳🇴 pic.twitter.com/wEq49jN5Bj— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 6, 2023

