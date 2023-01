Mają specjalny plan na Jakuba Kiwiora w Arsenalu. Menadżer zdradził szczegóły, tak będzie grał Polak

Oficjalnie: Jakub Kiwior zaprezentowany w nowym klubie! Arsenal przywitał go pięknym nagraniem

Jakub Kiwior ma do napisania kolejny, wspaniały rozdział swojej kariery. Po udanej grze dla włoskiej Spezii, Polak już niebawem sprawdzi się w barwach słynnego Arsenalu. Wokół transferu Polaka na Emirates Stadium padło wiele pytań, między innymi o to, jaki pomysł na Polaka ma trener "Kanonierów" - Mikel Arteta. O szczegółach przyszłości gracza kadry powiedział jego agent - Paweł Zimończyk .

Jakub Kiwior w Arsenalu. Trener ma na niego specjalny pomysł

Wielu kibiców po dołączeniu Kiwiora do Arsenalu zastanawiało się, na jakiej właściwie pozycji występować będzie reprezentant Polski. Jak przekonuje jego agent, Mikel Arteta chce, aby zawodnik występował na pozycji środkowego obrońcy i właśnie do takiej roli będzie go przygotowywał w ekipie, która w tym sezonie walczy o mistrzostwo Anglii.

- Kuba widziany jest jako środkowy obrońca, z natury tego, że jest lewonożny, to oczywiście z lewej strony. Trener Arteta przekazał swoje pomysły i ewentualnie wykorzystanie jego silnych stron, ale niech to już zostanie między nim, a piłkarzem. Widzę, że pojawiają się w przestrzeni spekulacje dotyczące uniwersalności Kuby, ale głównym pomysłem jest to, żeby grał w Arsenalu jako środkowy obrońca - podkreśla dla TVP Sport Paweł Zimończyk, agent Jakuba Kiwiora.