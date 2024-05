Manchester City nie zaprzepaścił szansy, historyczny moment. Pep Guardiola przyjmuje gratulacje i mówi o rozstaniu

To on zastąpi Jurgena Kloppa w Liverpoolu. Klamka zapadła, jest ważne potwierdzenie!

Przed ostatnią kolejką rozgrywek mieli 2 punkty przewagi na Arsenalem i musieli wygrać mecz z West Ham Utd, żeby świętować mistrzostwo. Rozpoczęli mecz z wielkim impetem, bo już w 18. min prowadzili 2:0 po trafieniach Phila Fodena. Przed końcem pierwszej połowy „Młotom” udało się zdobyć gola kontaktowego po strzale Mohhameda Kudusa. Jednak gol Rodriego w 59. min praktycznie zamknął mecz. Manchester City po raz czwarty z rzędu zdobył mistrzostwo, czym przeszedł do historii. Wcześniej żaden klub nie mógł się pochwalić serią czterech mistrzowskich tytułów w Premier League. Łącznie to jest dziesiąty tytuł mistrzowski w historii klubu.

Wszystkie są zasługą Pepa Guardioli pracującego z drużyną „Obywateli” od ośmiu lat. Kontrakt Hiszpana obowiązuje jeszcze przez kolejny sezon. Co będzie dalej? - Rzeczywistość jest taka, że jestem bliżej odejścia, niż pozostania. Spędziłem tu osiem lat, będzie dziewiąty rok. W tej chwili czuję, że chcę zostać na przyszły sezon. O tym, co dalej, porozmawiamy z klubem. Mamy czas w przyszłym sezonie – powiedział Guardiola, wzbudzając tymi słowami konsternację wśród dziennikarzy. W ciągu ośmiu lat pracy, Hiszpan łącznie aż sześciokrotnie wywalczył mistrzostwo Anglii, a dwa razy Puchar Anglii. W poprzednim sezonie wygrał z MC Ligę Mistrzów. Do tych trofeów będzie mógł dołożyć jeszcze w tym sezonie Puchar Anglii. Jego zespół zmierzy się w finale na Wembley z Manchesterem Utd. w najbliższą sobotę.

