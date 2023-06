Manchester utonie w petrodolarach! Media: United zostało sprzedane w ręce katarskiego szejka

Pierwszy transfer Liverpoolu przed nowym sezonem. Mistrz świata będzie grał w The Reds

Świat arabski coraz odważniej wchodzi w światowy futbol, czego dowodem są zeszłoroczne mistrzostwa świata, które odbyły się w Katarze, zakup kolejnych gwiazd do ligi saudyjskiej, czy wykupowanie wielkich klubów europejskich za petrodolary. Na wyspach brytyjskich od lat działają przedstawiciele Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy inwestują wielkie pieniądze w Manchester City, a niedawno konsorcjum powiązane z Arabią Saudyjską zakupiło Newcastle. Teraz do czołówki Premier League wchodzą także Katarczycy, którzy zdaniem mediów porozumieli się już z rodziną Glazerów, chcącą sprzedać Manchester United.

Katarskie media informują o przejęciu Manchesteru United

Informację o tym, że Jassim bin Hamad al-Thani przejmie Manchester United z rąk rodziny Glazerów podała gazeta „Al-Watan”, która należy... do ojca szejka Jassima. Kolejne źródła przekazują, że rozmowy zostały już sfinalizowane lub jest bardzo blisko ich końca.

Co ciekawe, na tę informację zareagowała już giełda – maklerzy zaczęli skupować akcje Manchesteru United, więc i ich cena poszła w górę. Wiele wskazuje na to, że Katarczycy przejmą 100% udziałów w klubie z Old Trafford i mają pozwolić trenerowi Erikowi ten Hagowi na poważne wzmocnienia składu, o czym informuje portal manutd.pl.