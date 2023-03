Mistrzowi świata grożono bronią! Mrożące krew w żyłach doniesienia, piłkarz przeżył prawdziwy koszmar

Co on sobie myślał?

Fani Chelsea oraz reprezentacji Francji doskonale wiedzą, że trudno znaleźć drugą osobę tak otwartą, pomocną i sympatyczną, jak N'Golo Kante. Niestety, pomocnik "The Blues" oraz mistrz świata z 2018 roku nie był w stanie uniknąć złych ludzi, którzy nie mieli skrupułów i postanowili przedstawić mu "propozycję nie do odrzucenia", grożąc przy tym bronią. Informacje te postanowił opublikować francuski "L'Equipe" ujawniając kilka historii z życia N'Golo Kante, o których do tej pory nikt nie miał pojęcia.

N'Golo Kante przeżył prawdziwy koszmar. Mistrzowi świata oraz piłkarzowi Chelsea grożono bronią

Pomocnik reprezentacji Francji oraz Chelsea od dłuższego czasu zmaga się z przewlekłymi kontuzjami, które wpływają na to, że nie ma zbyt wielu okazji do gry. Okazuje się jednak, że poza boiskiem jego życie nie wygląda o wiele lepiej i często jest wykorzystywany. Jak poinformowali francuscy dziennikarze, N'Golo Kante w 2017 roku został "zaproszony" do pewnego pojazdu, gdzie usłyszał, że jeśli nie zerwie współpracy ze swoim agentem, to mężczyźnie stanie się krzywda. Wszystko w czasie, kiedy patrzył na pistolet.

W rozmowie z "L'Equipe", jedna z osób bliskich Kante wyznała, że lepiej dla piłkarza będzie, jeśli ten możliwie jak najszybciej zakończy swoją piłkarską karierę. Okazuje się bowiem, że Francuz niejednokrotnie miał paść ofiarą nieuczciwych agentów. Wszystko to przekłada się oczywiście na kondycję psychiczną Kante, który zmaga się z wieloma problemami również poza boiskiem.