Najpiękniejsza piłkarka na świecie publicznie pokazała się bez stanika. Nie miała oporów, aż zaniemówiliśmy

Cała piłkarska Europa w ten weekend spoglądać będzie na Londyn: Arsenal gra z Liverpoolem w hicie Premier League. A co na to Jakub Kiwior?

Alisha Lehmann z każdym dniem ma coraz większe grono fanów. Jednym z powodów jest rosnąca popularność piłki nożnej w wykonaniu kobiet, która przyciąga na trybuny i przed telewizory coraz więcej kibiców, jednak w przypadku Szwajcarki działa też odwrotna zależność. Wielu fanów włącza mecze z jej udziałem wyłącznie dla niej. 25-latka nie tylko umiejętnie biega za piłką, lecz także zniewala urodą. Od dłuższego czasu powszechnie uważa się Lehmann za najpiękniejszą piłkarkę świata, co daje jej ogromne możliwości. Gwiazda kobiecej piłki chętnie z nich korzysta.

Alisha Lehmann pokazała się bez stanika

Lehmann na co dzień jest piłkarką Aston Villi, ale jej popularność wykracza poza boisko. Internet wręcz oszalał na jej punkcie, co najlepiej widać po profilu na Instagramie. Obserwuje ją blisko 16,5 miliona użytkowników, dzięki czemu stała się influencerką i może czerpać zyski ze swojej rozpoznawalności. Z tego atutu Lehmann skorzystał też m.in. Lukas Podolski, który zaprosił ją do swojego projektu pt. "Baller League". Jest to nowa liga piłkarska rozgrywana w jednej z hali hangaru niedaleko Kolonii. Piękna piłkarka została zaangażowana w inicjatywę i pomogła ją nagłośnić.

25-latka została kapitanem drużyny Streets United i chętnie dopinguje swoich zawodników. Ostatnio miała okazję oglądać ich mecz w towarzystwie Podolskiego, ale to na niej skupiła się uwaga. Lehmann nawet w luźnym wydaniu zachwyciła strojem - brązowymi materiałowymi spodniami i beżowym topem z kołnierzykiem i dekoltem. Jej strój przykuwał uwagę, a najbardziej spostrzegawczy mogli zauważyć, że piłkarka pokazała się bez stanika. To zupełnie nie krępowało jej w pozowaniu do zdjęć i występach przed kamerą.