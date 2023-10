Nie żyje Bobby Charlton. Legenda reprezentacji Anglii i Manchesteru United zmarła w wieku 86 lat, ogromna żałoba

Sir Bobby Charlton był prawdziwą ikoną angielskiej piłki. Swoją karierę klubową zaczynał w Manchesterze United, gdzie najpierw grał w drużynach młodzieżowych, a do pierwszej drużyny dołączył w 1956 roku. Jak się miało później okazać, dla Czerwonych Diabłów będzie występował do 1973 roku i łącznie zagra w 758 spotkaniach – przez te wszystkie lata Charlton pomógł United wygrać Puchar Europy w 1968 roku, mistrzostwo Anglii w latach 1957, 1965 i 1967, Puchar Anglii w 1963 i Superpuchar w 1966 i 1968. Był jednym z zawodników Manchesteru United, którzy przeżyli katastrofę samolotu w Monachium w 1958 roku, w której zginęło 8 piłkarzy tego klubu. Miał on nie tylko wielki wpływ na klub z Old Trafford, ale też na reprezentację Anglii.

Bobby Charlton był przedostatnim żyjącym złotym medalistą z 1966 roku

Choć Anglia jest kolebką piłki nożnej, to mistrzostwo świata w tej dyscyplinie zdobyła tylko raz – w 1966 roku, gdy była równocześnie gospodarzem turnieju. Jednym z piłkarzy, którzy znaleźli się w tamtej drużynie, był właśnie Bobby Charlton. Pomocnik zagrał we wszystkich meczach tamtego turnieju i zdobył w nim 3 gole – w tym bardzo ważne dwie bramki w wygranym 2:1 meczu z Portugalią w półfinale mistrzostw.

Sir Bobby Charlton w reprezentacji Anglii zadebiutował w 1958 roku, łącznie zagrał w niej aż 106 meczów (zdobył 49 goli), a po raz ostatni w 1970 roku w przegranym ćwierćfinale mistrzostw świata przeciwko RFN (był to swoisty rewanż niemieckiej reprezentacji za przegrany cztery lata wcześniej finał). Karierę piłkarską urodzony Ashington zawodnik zakończył w 1979 roku. Oprócz Manchesteru United, w którym grał do 1973 roku, zagrał też w Preston North End, Waterford United, Melbourne Victory, Bangor City, Newcastle KB United i Blacktown City.

Jak przekazała rodzina byłego angielskiej piłkarza, zmarł on nad ranem w sobotę, 21 października, otoczony przez rodzinę. – Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023. Żadne słowa nie będą wystarczające – napisano bardzo krótko, ale niezwykle wymownie na oficjalnym profilu Manchesteru United na portalu X (dawniej Twitter).

