Nie żyje prawdziwa legenda. Kibice w rozpaczy, 79-letni mistrz przegrał z ciężką chorobą

Przyjęliśmy wyjątkowo smutną informację. W wieku 79 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Anglii i Manchesteru City, Francis Lee. Były zawodnik "The Citizens", a potem przez lata prezes klubu, przez lata zmagał się z nowotworem, z którym niestety przegrał. Sympatycy klubu z niebieskiej części Manchesteru pogrążyli się w żałobie.

Nie żyje legenda Manchesteru City. Francis Lee miał 79 lat

Francis Lee jako piłkarz Manchesteru City występował w aż 330 występach, strzelając 168 goli. Z drużyną "The Citizens" wygrywał First Division, Puchar Anglii, Puchar Ligii i Puchar Zdobywców Pucharów. Oprócz Manchesteru City, w jego CV znajdowały się występy dla Boltonu Wanderers i Derby County. W reprezentacji Anglii rozegrał z kolei w 27 spotkaniach, w których zdobył 10 bramek. W 1994 roku został prezesem City i zatrudniony na tej funkcji był do 1998 roku.

- Z najgłębszym smutkiem i najcięższym sercem ogłaszamy odejście byłego gracza Manchesteru City i prezesa Francisa Lee, w wieku 79 lat" - czytamy w oświadczeniu Manchesteru City.