Niecodzienna sytuacja na Old Trafford! Sędzia w mgnieniu zmienił obraz gry

Manchester United w sezonie 2022/2023 prezentuje się z bardzo dobrej strony. Podopieczni Erika ten Haga zdobyli już trofeum Carabao Cup po zwycięstwie w finale z Newcastle 2:0. Ponadto "Czerwone Diabły" w rozgrywkach Ligi Europy wyszli z drugiego miejsca w grupie E, następnie w dwumeczu wyeliminowali Barcelonę w 1/16 finału, a w kolejnej rundzie pewnie rozprawili się z Realem Betis. Drużyna z Old Trafford ma szansę na zdobycie europejskiego pucharu, ale także realne szansę na mistrzostwo Anglii. Ponadto Manchester United awansował do półfinału FA Cup, jednak to co się zdarzyło podczas tej potyczki na pewno zostanie na długo zapamiętane.

Sędzia nie miał wyboru! Pokazał trzy czerwone kartki w ćwierćfinale FA Cup

Manchester United toczył wyrównany pojedynek z Fulham, jednak w 50. minucie to goście wyszli na prowadzenie po trafieniu Aleksandara Mitrovicia i to "The Cottagers" zbliżyli się do awansu do półfinału. Wszystko zmieniło się o 180 stopni po zdarzeniu w 70. minucie, wówczas Jadon Sancho był bliski doprowadzenia do remisu, jednak na drodze do szczęścia piłkarza stanął Willian, co się później okazało ten strzał został zablokowany ręką i arbiter po konsultacji z VAR-em podyktował rzut karny dla gospodarzy, a także pokazał czerwoną kartkę Brazylijczykowi. Najbardziej z decyzją sędziego nie zgodził się Mitrovic oraz trener Marco Silva, którzy także zostali wyrzuceni z boiska przez Chrisa Kavanagha. Po tej sytuacji, Bruno Fernandes wykorzystał rzut karny, później wynik podwyższył Marcel Sabitzer, a następnie znowu bramkarza gości pokonał Portugalczyk.

