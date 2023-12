Pogromcy faworytów zbiorą kolejny skalp? Aston Villa podejmie lidera

Kursy TOTALbet: Aston Villa - Arsenal

Ekspertom powoli brakuje już słów, aby opisać fantastyczną postawę Aston Villi w bieżącym sezonie. Zwłaszcza po takim meczu, jaki fani z Birmingham mieli przyjemność oglądać w minioną środę. Ich ulubieńcy podejmowali mistrza kraju – Manchester City, ale renoma rywala zupełnie nie robiła na nich wrażenia. Zespół prowadzony przez Unaia Emery’ego zupełnie zdominował jedną z najlepszych drużyn na świecie, w pełni zasłużenie sięgając po pełną pulę. Choć wynik końcowy (1:0) być może o tym nie świadczy, przewaga gospodarzy była bardzo wyraźna – oddali oni aż 22 strzały na bramkę, przy zaledwie dwóch rywala! Co więcej, ta wygrana pozwoliła im przeskoczyć The Citizens w ligowej tabeli. Aston Villa po tym niewątpliwym sukcesie awansowała na najniższy stopień podium, ze stratą czterech punktów do Arsenalu. Różnicę tę będą mogli znacznie zniwelować już w najbliższą sobotę, gdy przed własną publicznością zmierzą się z… Arsenalem. Będzie to niewątpliwie największy hit weekendu w Premier League, a zdaniem TOTALbet zwycięsko powinni wyjść z niego Kanonierzy. Kurs na wygraną gości z Londynu legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 2.13, w przypadku triumfu gospodarzy jest to natomiast 3.40.

Zespół prowadzony przez Mikela Artetę nie bez przyczyny uważany jest jednak za faworyta zbliżającej się batalii. Arsenal w bieżących rozgrywkach spisuje się bowiem jeszcze lepiej niż Aston Villa, po 15 seriach gier Premier League zasiadając w wygodnym fotelu lidera. Zespół z Londynu tylko raz znalazł w tym czasie swojego pogromcę – 4 listopada na St. James’ Park lepsze okazało się Newcastle, które zwyciężyło 1:0. Warto natomiast zauważyć, że choć Kanonierzy przewodzą obecnie całej stawce, ich przewaga nad grupą pościgową wciąż nie jest zbyt duża – dwa punkty traci do nich Liverpool, cztery Aston Villa, a sześć Manchester City. Nie ma zatem wątpliwości, że sobotni pojedynek pomiędzy liderem a drużyną zajmującą miejsce na najniższym stopniu podium będzie dla układu tabeli niezwykle istotny. Nieznacznym faworytem wydają się być goście z Londynu, którzy bardzo dobrze radzą sobie w ostatnim czasie w delegacjach, gromadząc 16 punktów w 7 meczach. Z drugiej jednak strony The Villans na własnym obiekcie są dla rywali bezlitośni, wygrywając aż 11 z 12 takich spotkań. Zdaniem ekspertów z TOTALbet nie zmienia to jednak faktu, że większe szanse na zgarnięcie pełnej puli mają wicemistrzowie Anglii. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem 2.13 zł, w przypadku zwycięstwa AV jest to z kolei 3.40 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Aston Villa – 3.40

remis – 3.75

Arsenal – 2.13

Podwójna szansa:

1X – 1.67

12 – 1.29

X2 – 1.34

Aston Villa strzeli gola:

tak – 1.32

nie – 3.22

Arsenal strzeli gola:

tak – 1.19

nie – 4.35

Strzelec gola:

Ollie Watkins (AV) – 2.82

Eddie Nketiah (Arsenal) – 3.32

Gabriel Jesus (Arsenal) – 3.35

Bukayo Saka (Arsenal) – 3.45

Jhon Duran (AV) – 3.50

Gabriel Martinelli (Arsenal) – 3.65

