Zagadkowe jest to, że nagranie video pochodzi z okresu w którym obowiązywał lockdown, a wyciekło teraz, a dokładnie po meczu ligowym Liverpoolu z Aston Villą. Mecz odbył się w sobotę i zakończył wygraną „The Reds” 2:0. - Liverpool jest g**nem, a Klopp to p**da. On zarzucał mi coś podczas spotkania z Burnley w trakcie lockdownu. Twierdził, że dopuściłem się jakiegoś oszustwa i ogólnie mnie krytykował. Ja jednak nie chcę dyskutować z kimś aż tak k*rewsko nieuprzejmym – mówił na nagraniu 42-letni Coote w rozmowie ze swoim znajomym.

Przypomnijmy, że Klopp był trenerem Liverpoolu do końca poprzedniego sezonu. Nie trzeba był długo czekać na reakcję PGMOL. Jest to organ odpowiedzialny za sędziowanie meczów na poziomie Premier League. Po tym jak nagranie z arbitrem urodzonym z Nottingham ujrzało światło dziennie, został on natychmiast zawieszony. - David Coote został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w oczekiwaniu na pełne dochodzenie. PGMOL nie będzie udzielać dalszych komentarzy do czasu zakończenia tego procesu - brzmi oświadczenie cytowane przez "Daily Star". W obecnym sezonie ligowym Coote prowadził 6 meczów na najwyższym szczeblu w Anglii, a także mecze w Championship i Pucharze Ligi. Również w poprzednim sezonie Coote był często wyznaczany do prowadzenie meczów w Premier League, bo sędziował 16 spotkań na tym szczeblu, w tym jedno z udziałem Liverpoolu.

