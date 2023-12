Wydali na niego fortunę, zostaną z pustymi rękami?! Nieoczekiwany zwrot akcji z udziałem piłkarza Manchesteru United

Trafił na Old Trafford z Realu Madryt w sierpniu 2021 roku za kwotę 40 mln euro. Obecny sezon jest dla niego nieudany. Szkoleniowiec „Czerwonych Diabłów” Erik ten Hag wyżej ceni umiejętności Harry'ego Maguire'a, Victora Lindelofa, Lisandro Martineza, a także Jonny'ego Evansa. Wystarczy powiedzieć, że Varane wystąpił tylko w ośmiu spośród 16. meczów ligowych i to kilka razy wchodząc z ławki rezerwowych. Ale prawdziwą bombę odkrył i opublikował angielski portal „The Athletic”. Okazuje się, że kontrakt Varane’a z MU obowiązuje do czerwca 2024, choć większość źródeł informowała, że jest o rok dłuższy.

Co to oznacza? Otóż to, że najbliższe zimowe okienko transferowe będzie ostatnim w którym można sprzedać piłkarza i odzyskać choć część wydanych na niego pieniędzy. Jeśli to się nie uda, to w czerwcu przyszłego roku Francuz będzie mógł odejść za darmo. Biorąc pod uwagę fakt, że obrońca jest w słabej formie i ma niewiele szans na pokazanie umiejętności, to Anglikom może być ciężko znaleźć kupca. Portal transfermarkt wycenia 30-letniego piłkarza aż na 35 mln euro. Varane oprócz mistrzostwa świata z reprezentacją „Trójkolorowych” aż cztery razy wygrywał Ligę Mistrzów jako piłkarz Realu Madryt.

