Alaves – Barcelona RELACJA na żywo LaLiga: Alaves – FC Barcelona dzisiaj 3.02 WYNIK LIVE Alaves – Barcelona NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Na jaw wyszły szokujące słowa w sprawie Lewandowskiego! To on robił Xaviemu "pod górkę"? Mocne!

FC Barcelona od początku sezonu nie radzi sobie tak, jak chcieliby tego kibice. W porównaniu do poprzedniego sezonu z pewnością jest progres na arenie międzynarodowej – Barcelonie udało się awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Jest to jednak jedyny pozytyw, jeśli chodzi o wyniki – podopieczni Xaviego przegrali już w Superpucharze Hiszpanii oraz Pucharze Króla, natomiast w rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii mają już 10 punktów straty do prowadzącego Realu Madryt oraz 8 do drugiej Girony. Obrona tytułu zdaje się być mało prawdopodobna, ale Lewandowski i spółka z pewnością nie złożą broni.

Kryzys Barcelony zbiega się niestety z kryzysem formy Roberta Lewandowskiego. Polak co prawda podreperował swój dorobek strzelecki w ostatnich tygodniach, jednak nie przełożyło się to znacznie na wyniki zespołu (Polak strzelał w pucharach, z których ostatecznie Barcelona odpadła). Wszyscy fani „Dumy Katalonii” liczą, że Lewandowski przełamie się także w spotkaniach ligowych i przyniesie jeszcze im nieco radości w tym sezonie.