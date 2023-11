Barcelona zrehabilituje się za El Clasico? Przed Lewandowskim i spółką bardzo trudne zadanie

Kursy TOTALbet: Real Sociedad – FC Barcelona

Do pewnego momentu wydawało się, że domowy mecz przeciwko Realowi Madryt przebiega w pełni po myśli Barcelony. Gospodarze szybko objęli prowadzenie po golu Ilkaya Guendogana, a w kolejnych minutach mieli swoje szanse na podwyższenie rezultatu. Co więcej, atuty gości ze stolicy zostały ograniczone do minimum, dzięki czemu pod bramką ter Stegena nie działo się zbyt wiele. Ostatnie pół godziny przyniosło nam jednak zmianę o 180 stopni – to Real był zdecydowanie aktywniejszy, dokumentując swoją przewagę dubletem Jude’a Bellinghama. Finalnie to Królewscy mogli cieszyć się po wygranej 2:1, która pozwoliła im powrócić na fotel lidera La Liga. Dla Dumy Katalonii porażka oznaczała z kolei spadek na czwartą pozycję, wyprzedził ją bowiem drugi madrycki klub – Atletico. Czasu na rozpamiętywanie tego niepowodzenia jednak nie ma, w najbliższych dniach ekipę prowadzoną przez Xaviego czekają bowiem kolejne, niemałe wyzwania. Pierwsze z nich już w sobotę, gdy mistrzowie Hiszpanii na wyjeździe zmierzą się z Realem Sociedad. W ostatnich latach Barcelona radziła sobie w San Sebastian znakomicie, ale wysoka dyspozycja rywala nakazuje sądzić, że tym razem wcale nie czeka ich łatwa przeprawa. Podobnego zdania są także bukmacherzy z TOTALbet, którzy kurs na triumf gości ustalili na poziomie 2.26 (w przypadku wygranej gospodarzy jest to 3.22).

Historia pokazuje jednak, że piłkarze Realu Sociedad na własnym stadionie wybitnie nie radzą sobie w ostatnim czasie przeciwko Barcelonie. W ubiegłym roku podopieczni Imanola Alguacila potrafili co prawda wygrać na Camp Nou 2:1, ale w San Sebastian nie potrafili pokonać Dumy Katalonii w żadnym z ostatnich ośmiu meczów! Ich bilans to dwa remisy oraz aż sześć porażek. Część z nich bardzo dotkliwych, jak 1:4 w poprzednich rozgrywkach czy 1:6 w marcu 2021 roku. Trzeba natomiast zauważyć, że w obecnej kampanii zawodnicy z Kraju Basków przed własną publicznością prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Ich bilans gier domowy w La Liga wynosi bowiem cztery zwycięstwa, dwa remisy i ani jednej porażki – lepiej na własnych obiektach prezentują się jedynie Atletico, Girona oraz… Barcelona. Jeśli dodamy do tego znakomity mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan – pechowo zremisowany 1:1 – otrzymamy obraz drużyny, która na Reale Arena zdolna jest dokonywać rzeczy wielkich. Czy tak będzie również w najbliższą sobotę? W opinii ekspertów z TOTALbet jest to możliwe, choć nieznacznym faworytem zbliżającej się rywalizacji będą mistrzowie Hiszpanii. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo Barcelony płaci 2.26 zł, w przypadku triumfu gospodarzy jest to natomiast 3.22 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Sociedad – 3.22 remis – 3.60 Barcelona – 2.26

Podwójna szansa:

1X – 1.61 12 – 1.31 X2 – 1.36

Sociedad strzeli gola:

tak – 1.35 nie – 3.05

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.23 nie – 3.85

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 2.38

Mikel Oyarzabal (Sociedad) – 3.35

Umar Sadiq (Sociedad) – 3.50

Marc Guiu (Barcelona) – 3.65

Takefusa Kubo (Sociedad) – 3.75

Joao Felix (Barcelona) – 3.80

Podane kursy mogą ulec zmianie.

