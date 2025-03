Robert Lewandowski chce jeszcze długo grać na najwyższym poziomie!

FC Barcelona wciąż jest liderem ligi hiszpańskiej i dzięki wygranej z Gironą utrzymała przewagę trzech punktów nad drugim Realem Madryt. Duży wkład w dobre wyniki Barcelony ma Robert Lewandowski, najlepszy strzelec drużyny i czołowy napastnik w całej Europie – jako pierwszy przebił on w tym sezonie granicę 40 bramek w lidze i reprezentacji. Warto docenić nie tylko fakt, że Lewandowski trafił dwa razy do siatki w meczu z Gironą, ale też to, jak tego dokonał, zwłaszcza przy pierwszej bramce. Wydawało się, że piłka zagrana głową przez Lopeza bardzo wysoko i spadająca niemal pionowo jest stracona, gdy przy Lewandowskim jest obrońca i bramkarz. Polak jednak wyskoczył do futbolówki spadającej w niewygodnej dla niego pozycji i musnął ją delikatnie tak, że ta przeleciała między nogami interweniującego Gazzanigi i wturlała się do bramki.

Lewandowski wciąż szokuje, szaleńcza forma. Tyle goli nie strzelił nikt od lat!

JAN TOMASZEWSKI O LEWANDOWSKIM. CO Z PRZYSZŁOŚCIĄ GWIAZDY BARCELONY? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lewandowski był jednym z piłkarzy, który po spotkaniu z Gironą stanął przed kamerą telewizji DAZN. Był to dobry moment, aby polski napastnik odpowiedział na rozważania kibiców na temat jego wieku i słabszych momentów w meczach. – Wiele osób mówi o moim wieku, ale ja wiem, że pracuję tak jak zawsze. Chcę zagrać jeszcze kilka lat na najwyższym poziomie. Fizycznie czuję się bardzo dobrze. Nie ma różnicy między tym co jest teraz a tym co było kilka lat temu, jeśli chodzi o liczby – zauważył Lewandowski, a swoimi bramkami tylko potwierdza te słowa – Wiemy, że aż do końca będziemy grać na wysokim poziomie. Jeżeli będziemy skoncentrowani tak jak dzisiaj, to będziemy bardzo groźni. W pierwszej połowie mieliśmy wszystko pod kontrolą, ale brakowało ostatniego podania. W drugiej części zagraliśmy bardziej ofensywnie, byliśmy cierpliwi. Tym sposobem możemy strzelać wiele bramek – dodał Lewandowski, cytowany przez portal fcbarca.com.

Mateusz Borek o Robercie Lewandowskim. Zaczął pisać o jego zdrowiu, te słowa nie przejdą bez echa!

Kolejne szanse na wykazanie się Polak będzie miał już niebawem. 2 kwietnia Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt w Pucharze Króla, a 5 kwietnia zagra z Realem Betis w lidze hiszpańskiej. Odpoczynku nie będzie wiele, bo już 9 kwietnia pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund.