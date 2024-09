Były gwiazdor Realu coraz bardziej przypomina Pudziana! Przeszedł kompletną metamorfozę

Dla niektórych piłkarze koniec kariery to w końcu moment, w którym mogą zrezygnować z regularnych treningów i wyspecjalizowanych diet, inni natomiast nie wyobrażają sobie życia bez aktywności fizycznej, do której przyzwyczaili organizm przez poprzednie kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat. Zdecydowanie do tej drugiej grupy należy Mesut Ozil, były piłkarz takich klubów jak Werder Brema, Real Madryt czy Arsenal. W trakcie swojej kariery pomocnik sięgnął po wiele trofeów – mistrzostwo Hiszpanii, cztery Puchary Anglii czy Puchar Niemiec jeszcze w barwach Werdery Brema. Zdecydowanie największym osiągnięciem Niemca tureckiego pochodzenia jest zdobycie mistrzostwa świata na mundialu w 2014 roku. Łącznie w barwach niemieckiej reprezentacji zagrał on 92 spotkania i strzelił 23 gole.

Grał w Realu i Arsenalu, teraz mógłby startować w kulturystyce!

W 2023 roku reprezentant Niemiec zakończył swoją karierę, a swoją decyzję 34-letni wówczas Ozil tłumaczył zbyt wielkimi kłopotami zdrowotnymi, które nie pozwalały mu prezentować się na najwyższym poziomie. Nie oznaczało to dla niego rozstania z regularnymi treningami. Teraz stawia jednak na większą tkankę mięśniową, niż miało to miejsce w trakcie jego piłkarskiej kariery, a efekty są piorunujące – Ozil był raczej szczupłym zawodnikiem, a teraz coraz bardziej zaczyna przypominać atletę! Niedawno jego trener pochwalił się nagraniem, na którym widać, jak były piłkarz zmienił się przez tylko rok treningów!

Co ciekawe, wielu komentujących nie wierzy, że Ozil... dokonał tego bez wspomagania się sterydami. Wśród komentarzy pojawia się bardzo wiele wpisów sugerujących, że były piłkarz wspomagał się nienaturalnymi środkami, ale inni starają się bronić swojego ulubieńca, zapewniając, że odpowiednia dieta oraz wytrwałość w treningach może przynieść takie efekty bez wspomagania się.