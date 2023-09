FC Barcelona – Sevilla TRANSMISJA TV Barcelona – Sevilla GDZIE OGLĄDAĆ? Barcelona – Sevilla dzisiaj 29.09 STREAM LIVE ONLINE FC Barcelona – Sevilla TV NA ŻYWO

Uszy nam zwiędły słysząc, co Taco Hemingway zarapował o Lewandowskim. Tak to poszło w świat, kibicowi to nie przystoi

FC Barcelona – Sevilla TV TRANSMISJA Barcelona – Sevilla GDZIE OBEJRZEĆ?

FC Barcelona całkiem dobrze radzi sobie na początku nowego sezonu. Co prawda „Duma Katalonii” rozpoczęła sezon od remisu, ale później zanotował pięć zwycięstw z rzędy. Seria została zatrzymana całkiem niedawno, bo w 7. kolejce w meczu przeciwko Mallorce. Fani wierzą, że to była tylko drobna wpadka, a nie zapowiedź większego kryzysu, bowiem Barcelona przy mając 17 punktów po 7 meczach jest... na 3. miejscu! Rywale nie śpią – Real ma jedno oczko więcej, a jeszcze lepsza jest Girona, która ma tych punktów 19 (na 21 możliwych, zremisowała tylko jeden mecz). Każda strata punktów przez „Blaugranę” może więc być bolesna.

Barcelona – Sevilla dzisiaj 29.09 STREAM LIVE ONLINE FC Barcelona – Sevilla TV NA ŻYWO

A podopieczni Xaviego mierzą się z nie byle kim. Co prawda Sevilla ma aż 10 punktów mniej (i jeden mecz zaległy), ale to wciąż jedna z mocniejszych „firm” w Hiszpanii, ostatnio przeżywająca renesans formy. Po trzech porażkach z rzędu Sevilla zanotowała dwa zwycięstwa oraz remis, co zbiegło się w czasie z... dołączeniem do drużyny Sergio Ramosa. Co prawda zagrał on dopiero w jednym meczu (wygranym 1:0 z Las Palmas), ale niewykluczone, że od razu potrafił pozytywnie wpłynąć na swoich kolegów z szatni.

Mecz FC Barcelona – Sevilla w ramach 8. kolejki LaLigi odbędzie się w piątek, 29 września. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:00. TRANSMISJA TV dostępna będzie na kanale Canal+ Sport 2. STREAM ONLINE dostępny będzie w płatnej usłudze Canal+ online. Relacja na żywo z meczu FC Barcelona – Sevilla na stronie sport.se.pl, zapraszamy!