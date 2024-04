i Autor: AP PHOTO FC Barcelona - Valencia Relacja na żywo. Lewandowski i spółka walczą w La Liga o komplet punktów

FC Barcelona - Valencia to mecz 33. kolejki La Liga. Barca po porażce w El Clasico ma już właściwie tylko matematyczne szanse na mistrzostwo Hiszpanii, a do tego musi mocno postarać się o drugie miejsce. Pierwszym krokiem w rywalizacji o wicemistrzostwo z Gironą ma być zwycięstwo w poniedziałkowy wieczór z Valencią. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na sport.se.pl.