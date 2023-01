Gdy dowiedzieliśmy się, ile kosztują torty u Lewandowskiego, aż musieliśmy usiąść. Przeciętny Polak pracuje na niego 7 dni

nie do wiary

Piłkarze jeszcze podczas trwania ich karier starają się inwestować pieniądze w taki sposób, aby na sportowej emeryturze się nie nudzili, a w dodatku mieli zabezpieczoną przyszłość. Przykładem takiego zawodnika jest Robert Lewandowski. Reprezentant Polski od dawna stara się rozwijać jako przedsiębiorca i ma już kilka dobrze prosperujących biznesów. Jednym z najmłodszych jest restauracja w centrum Warszawy o nazwie "Nine's".

Torty u Lewandowskiego kosztują krocie. Cena poraża

Fani Lewandowskiego i sportu w ogólności znajdą w lokalu nie tylko smaczne potrawy, ale również miejsce, w którym wraz ze znajomymi będą mogli obejrzeć wydarzenie sportowe. Bo restauracja powstała właśnie z myślą o kibicach, którzy chcieliby poza domem obejrzeć m.in. mecze piłkarskie. Od czasu do czasu zmienia się również menu lokalu i dodawane są nowe pozycje. Jedną z najnowszych są... torty. Okazuje się, że w restauracji Lewandowskiego można zamówić to charakterystyczne ciasto w kilku wariantach.

Klienci mogą wybrać tort czekoladowy albo waniliowy, a także wybrać wzór. Oczywiście torty różnią się nie tylko smakiem i wyglądem, ale również wielkością. Jak można przeczytać na stronie restauracji, najmniejsze są od 4 do 6 porcji, a w ofercie znajduje się również tort dwupiętrowy nawet na 30 porcji. Od wzoru i wielkości uzależnione są ceny. Za najtańszy musimy zapłacić 385 zł, co już jest ceną wysoką, bo za kilogram tortu w innych cukierniach zapłacimy około 100 zł. Ale wartość największego wariantu i to w dodatku w mchu może już porazić. Za taki tort zapłacimy 1235 zł, z którego uzyskamy 30 porcji. Za taką cenę można kupić tort weselny, którym poczęstujemy około 120 gości weselnych. Różnica dostrzegalna jest więc gołym okiem i nie każdy może pozwolić sobie na takie rarytasy. Zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji.

