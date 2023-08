Getafe – FC Barcelona TV Transmisja Gdzie obejrzeć Getafe – Barcelona dzisiaj 13.08 Getafe – FC Barcelona STREAM LIVE ONLINE 13.08.2023 Getafe – FC Barcelona Transmisja NA ŻYWO

Dramat wielkiej gwiazdy, utonęła we łzach. Operacja potrzebna natychmiast, to jest realny problem na długie miesiące

Getafe – FC Barcelona TV Transmisja Gdzie obejrzeć Getafe – Barcelona dzisiaj 13.08 STREAM ONLINE

Poprzedni sezon był dla Barcelony słodko-gorzki. Na krajowym podwórku niemal nie mieli sobie równych – zgarnęli Superpuchar i przede wszystkim mistrzostwo Hiszpanii. Real Madryt, który był ich największym konkurentem we wszystkich krajowych rozgrywkach, musiał zadowolić się jedynie Pucharem Króla. Barcelona nie miała jednak szczęścia w europejskich rozgrywkach, co było bolesne dla piłkarzy, kibiców, ale i księgowych Barcelony – brak wyjścia z grupy Ligi Mistrzów odbił się na finansach klubu, a porażka już na etapie 1/16 Ligi Europy tylko powiększyła problem.

W nowy sezon cała Barcelona wchodzi z nadziejami na powtórzenie sukcesu w kraju i powrót do europejskiej czołówki. Największy rywal „Dumy Katalonii”, Real Madryt, już wygrał swoje pierwsze spotkanie, pokonując 2:0 Athletic Bilbao. Lewandowski i spółka z pewnością chcieliby godnie odpowiedzieć i dobrze wejść w sezon, również notując wygraną na jego inaugurację, ale o to wcale nie musi być łatwo – w ostatnich latach Getafe często stawiało Barcelonie trudne warunki i nawet jak Barcelona wygrywała, to skromnie. W poprzednim sezonie „Duma Katalonii” pokonała klub z przedmieść Madrytu 1:0 i zremisowała 0:0.

Mecz Getafe CF – FC Barcelona odbędzie się 13 sierpnia. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:30. TRANSMISJA TV z meczu Getafe – FC Barcelona dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnych platformach elevensports.pl, Polsat Box Go i Canal+ Online. Relacja na żywo z meczu Getafe – FC Barcelona u nas na sport.se.pl, bądźcie z nami!