Hiszpanie dokonali analizy Lewandowskiego. Znaleźli problem, Barcelona musi to rozwikłać

Anna Lewandowska przyjechała do Polski, a kamery nie mogły odwrócić od niej uwagi! Co za stylizacja, pokazała klasę!

Robert Lewandowski nie może odzyskać bramkostrzelności. Napastnik reprezentacji Polski nie trafił po raz kolejny, a jego Barcelona ledwie zremisowała z Getafe. Hiszpańskie media po raz kolejny przeanalizowały grę Barcy i kapitana "Biało-Czerwonych" i mówią już wprost o dużym problemie klubu. Padła jasna wypowiedź.

Dziennikarze szczerze o Lewandowskim. Nie mają wątpliwości, mówią o problemie

Grę Barcelony postanowił przeanalizować Lluis Mascaro z katalońskiego "Sportu", który wskazuje jasno, że Barcelona wprost musi rozwiązać problem z Lewandowskim. Jak zaznacza dziennikarz, to głównie Polak gwarantuje gole Barcy i trzeba nad tym popracować.

- "To już trzy mecze bez gola, co wyraźnie świadczy o ograniczonych zasobach ofensywnych, jakie wykazuje wyczerpana fizycznie i psychicznie Barca. Wciąż brakuje Lewandowskiego, a bez Polaka nie ma bramek. To problem, który trzeba rozwiązać w przyszłym sezonie. Do końca zostało dziewięć meczów i trzeba wyciągnąć wnioski z naszych słabości - mówi dziennikarz i dodaje, że mimo braku bramek Polaka, "Duma Katalonii" jest i tak raczej pewna wygrania mistrzostwa Hiszpanii.

- Dwa ostatnie remisy byłyby niebezpieczne, gdyby nie fakt, że liga od dawna jest skazana na zwycięstwo. Skazana, ale nie wygrana i dlatego konieczne jest, aby Barcelona znowu zaczęła grać w piłkę i matematycznie przyklepała tytuł - powiedział dziennikarz.